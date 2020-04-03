Украина до сих пор не получила "черные ящики" сбитого самолета МАУ: переговоры с Ираном продолжаются

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100975 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103116 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102324 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110514 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99955 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104653 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106490 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131441 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Украина до сих пор не получила "черные ящики" сбитого самолета МАУ: переговоры с Ираном продолжаются

Украина до сих пор не получила "черные ящики" сбитого самолета МАУ: переговоры с Ираном продолжаются

Киев  •  УНН

 • 15521 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина пока не получила "черные ящики" самолета МАУ, сбитого в Иране, однако в МИД работают над этим по нескольким направлениям. Переговоры продолжаются. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Защита" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Так, с Ираном переговоры продолжаются, министр назвал это "время тихой дипломатии". МИД работает над тем, чтобы получить контроль над ящиками.

"В сухом остатке - ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой по этому вопросу. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко выписать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности. Цель 3 - реализация достигнутых договоренностей", - заявил он.

Кулеба отметил, что есть два трека движения в этом вопросе: дипломатично-юридический, там где министерство ведет переговоры с Ираном и обсуждает юридические аспекты, а второй трек - авиационно-технический - это то, что делает комиссия по расследованию авиационных катастроф.

Напомним, что Канада подтвердила намерение Ирана передать Украине "черные ящики" сбитого Boeing.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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