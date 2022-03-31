В Дергачах российские оккупанты обстреляли горсовет: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду 30 марта российские оккупанты обстреляли горсовет в Дергачах в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Дергачевский городской совет в Telegram.
Детали
Погиб по меньшей мере один человек, еще три человека получили ранения. Здание полностью разрушено. Из-за постоянных обстрелов получить больше информации о количестве пострадавших пока не удается.
Председатель общины Вячеслав Задоренко рассказал, что удары по горсовету были примерно в 16 - 17 часов. Кроме горсовета, крылатые ракеты разрушили многие дома частного сектора.
"Повреждены линии электропередач, разбиты тяговые подстанции. Есть раненые люди. Пока точной статистики нет. На утро будет. Не менее трех раненых", - сказал он ранее в комментарии Суспільному.
Он подчеркнул, что город постоянно обстреливают. В течение последних суток оккупанты "интенсивно и цинично бомбили гражданские объекты общины".
Дергачи пострадали больше всего, но кроме них разрушениям подверглись: Прудянка, Слатино, Безруки.
Напомним
Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи.