Окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі в Харківській області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує УНН.
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"Російські нацисти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом - це горить приватне підприємство - фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована стайня "Ecurie de Paris", — написав Геращенко.
Нагадаємо
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