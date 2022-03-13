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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60320 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом

Окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом

Київ • УНН

 • 129881 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі в Харківській області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує УНН.

Цитата

"Російські нацисти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом - це горить приватне підприємство - фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована стайня "Ecurie de Paris", — написав Геращенко.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли село Мілова в Харківській області, внаслідок цього загорівся багатоквартирний будинок.

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