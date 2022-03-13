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19:03 • 55670 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108817 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107170 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 102262 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 78629 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом

Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом

Киев • УНН

 • 129879 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи в Харьковской области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует УНН.

Цитата

"Российские нацисты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом - это горит частное предприятие - фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня "Ecurie de Paris", — написал Геращенко.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли село Милова в Харьковской области, в результате этого загорелся многоквартирный дом.

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