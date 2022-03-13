Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи в Харьковской области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует УНН.
Цитата
"Российские нацисты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом - это горит частное предприятие - фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня "Ecurie de Paris", — написал Геращенко.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли село Милова в Харьковской области, в результате этого загорелся многоквартирный дом.