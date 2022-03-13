Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом

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"Российские нацисты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом - это горит частное предприятие - фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня "Ecurie de Paris", — написал Геращенко.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли село Милова в Харьковской области, в результате этого загорелся многоквартирный дом.