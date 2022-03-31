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У Дергачах російські окупанти обстріляли міськраду: є загиблий та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У середу 30 березня російські окупанти обстріляли міськраду у Дергачах в Харківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Дергачівську міську раду у Telegram.

У Дергачах російські окупанти обстріляли міськраду: є загиблий та поранені

Деталі 

Загинула щонайменше одна людина, ще три особи отримали поранення. Будівлю повністю зруйновано. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

Голова громади В'ячеслав Задоренко розповів, що удари по міськраді були приблизно о 16 – 17 годині. Окрім міськради, крилаті ракети зруйнували багато будинків приватного сектору.

"Пошкоджені лінії електропередач, розбиті тягові підстанції. Є поранені люди. Поки точної статистики нема. На ранок буде. Не менше трьох поранених", – сказав він раніше у коментарі Суспільному.

Він наголосив, що місто постійно обстрілюють. Впродовж останньої доби окупанти "інтенсивно та цинічно бомбили цивільні об'єкти громади".

Дергачі постраждали найбільше, але окрім них руйнувань зазнали: Прудянка, Слатине, Безруки.

Нагадаємо 

Окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі.

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