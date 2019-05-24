У депутатов еще есть шанс сделать лекарства для украинцев доступными – автор "аптечного" закона

КИЕВ. 24 мая. УНН. В ВР зарегистрирован и ожидает своего принятия так называемый аптечный законопроект №8591-д. Документ был поддержан профильным комитетом, а потому до конца каденции действующие депутаты еще имеют шанс сдержать свои обещания и принять закон, который улучшит доступность лекарств для украинцев. Об этом в комментарии УНН рассказала инициатор законопроекта Ирина Сисоенко.