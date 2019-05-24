У депутатів ще є шанс зробити ліки для українців доступними — автор "аптечного" закону

"У народних депутатів, які не хочуть розчарувати суспільство, ще є шанс виконати свої обіцянки. І те, що задекларовано в коаліційній угоді, – це, в тому числі, питання доступності і якості лікарських засобів.

Тож цей законопроект (8591-д) якраз міг би бути тим, який би дав можливість у подальшому для українців купувати ліки, за меншими цінами, ніж вони є зараз. Також ми б цим законом не лише декларували намір йти в Європу, а справді імплементували б європейське законодавство і будували європейські стандарти якості життя в Україні", - сказала вона.

За словами Сисоєнко, аби законопроект потрапив до парламенту має відбутися ще одне засідання профільного Комітету ВРУ, яке саботується окремими його членами.

Як писав УНН, законність проходження "аптечного законопроекту" через Комітет ВРУ з питань охорони здоров’я підтвердив регламентний Комітет.

Також нагадаємо, що документ № 8591-д передбачає обмеження впливу мережевого аптечного бізнесу на фармринок з метою зниження цін на ліки та гарантування прозорої конкуренції.

На підтримку вказаного законопроекту виступили представники малого та середнього аптечного бізнесу. Власники ж мережевих аптек категорично проти його ухвалення.