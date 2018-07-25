В день выборов в Пакистане от взрыва погибли 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В среду, в день всеобщих выборов, в результате взрыва в городе Кветта на западе Пакистана погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом со ссылкой на медиков сообщает Associated Press, передает УНН.
Так, сотрудник госпиталя заявил, что 25 людей были убиты, 40 получили ранения во время взрыва возле переполненного избирательного участка в городе Кветта.
Напомним, накануне парламентских выборов в Пакистане застрелился кандидат Мохаммад Ахмед Могол после спора со своими сыновьями, которые не согласны с его политикой.
Как сообщал УНН, жертвами взрыва на митинге левой партии в Пакистане стали 15 человек.