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У день виборів у Пакистані від вибуху загинули 25 осіб

У день виборів у Пакистані від вибуху загинули 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У середу, у день загальних виборів, у результаті вибуху в місті Кветта на заході Пакистану загинули щонайменше 25 осіб. Про це з посиланням на медиків повідомляє Associated Press, передає УНН.

Так, співробітник госпіталю заявив, що 25 людей були вбиті, 40 отримали поранення під час вибуху біля переповненої виборчої дільниці в місті Кветта.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів в Пакистані застрелився кандидат Мохаммад Ахмед Могол після суперечки зі своїми синами, які не згодні з його політикою.

Як повідомляв УНН, жертвами вибуху на мітингу лівої партії в Пакистані стали 15 осіб.

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