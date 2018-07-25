У день виборів у Пакистані від вибуху загинули 25 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У середу, у день загальних виборів, у результаті вибуху в місті Кветта на заході Пакистану загинули щонайменше 25 осіб. Про це з посиланням на медиків повідомляє Associated Press, передає УНН.
Так, співробітник госпіталю заявив, що 25 людей були вбиті, 40 отримали поранення під час вибуху біля переповненої виборчої дільниці в місті Кветта.
Нагадаємо, напередодні парламентських виборів в Пакистані застрелився кандидат Мохаммад Ахмед Могол після суперечки зі своїми синами, які не згодні з його політикою.
Як повідомляв УНН, жертвами вибуху на мітингу лівої партії в Пакистані стали 15 осіб.