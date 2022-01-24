В ГБР заявили, перекрестный допрос Порошенко и Медведчука завтра не планируется
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Перекрестный допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко завтра, 25 января, не планируется. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.
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“В средствах массовой информации появились публикации о якобы перекрестном допросе Петра Порошенко и Виктора Медведчука, назначенного на 25 января по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий. Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и проводиться 25 января 2022 года не будет”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
Сегодня адвокат Порошенко Новиков заявил, что на завтра, 25 января, запланирован перекрестный допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко.
Дополнения
Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.
Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Контекст
Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.
6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.
В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.
Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.