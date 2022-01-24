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В ГБР заявили, перекрестный допрос Порошенко и Медведчука завтра не планируется

В ГБР заявили, перекрестный допрос Порошенко и Медведчука завтра не планируется

Киев • УНН

 • 16650 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Перекрестный допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко завтра, 25 января, не планируется. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Цитата

“В средствах массовой информации появились публикации о якобы перекрестном допросе Петра Порошенко и Виктора Медведчука, назначенного на 25 января по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий. Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и проводиться 25 января 2022 года не будет”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Сегодня адвокат Порошенко Новиков заявил, что на завтра, 25 января, запланирован перекрестный допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Дополнения

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

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