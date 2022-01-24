У ДБР заявили, перехресний допит Порошенка та Медведчука завтра не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Перехресний допит Віктора Медведчука та Петра Порошенка завтра, 25 січня, не планується. Про це повідомили у ДБР, передає УНН.
Цитата
“У засобах масової інформації з’явилися публікації щодо нібито перехресного допиту Петра Порошенка та Віктора Медведчука, призначеного на 25 січня у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій. Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Сьогодні адвокат Порошенка Новіков заявив, що на завтра, 25 січня, запланований перехресний допит Віктора Медведчука та Петра Порошенка.
Доповнення
Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.