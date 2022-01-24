На завтра запланований перехресний допит Порошенка та Медведчука - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На завтра, 25 січня, запланований перехресний допит Віктора Медведчука та Петра Порошенка. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив адвокат п’ятого президента Ілля Новіков, передає УНН.
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“Нам офіційно повідомляють, що начебто, на завтра запланований так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука”, — заявив Новіков.
За словами адвоката, "Порошенко вже надав свідчення – це було в червні минулого року... і від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися".
Що було раніше
Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.
Доповнення
8 жовтня 2021 року народному депутату від “Опозиційної платформи — За життя” Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Зі слів Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.
12 листопада 2021 року ексміністру енергетики Володимиру Демчишину повідомили про підозру за контрабанду вугілля з тимчасово окупованих територій “Л/ДНР”.