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На завтра запланирован перекрестный допрос Порошенко и Медведчука - адвокат

На завтра запланирован перекрестный допрос Порошенко и Медведчука - адвокат

Киев • УНН

 • 15736 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На завтра, 25 января, запланирован перекрестный допрос Виктора Медведчука и Петра Порошенко. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил адвокат пятого президента Илья Новиков, передает УНН.

Цитата

“Нам официально сообщают, что вроде бы, на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука”, — заявил Новиков.

По словам адвоката, "Порошенко уже дал показания – это было в июне прошлого года... и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться".

Что было раньше

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Дополнение

8 октября 2021 года народному депутату от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля из ВОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

12 ноября 2021 года экс-министру энергетики Владимиру Демчишину сообщили о подозрении за контрабанду угля с временно оккупированных территорий “Л/ДНР”.

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