В ГБР зарегистрировали четвертую жалобу от Портнова на Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по четвертому заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"Четвертое заявление (Портнова относительно обвинения в совершении преступлений Порошенко - ред.) зарегистрировано относительно возможного совершения должностными лицами, занимавшими или занимающими особо важные должности в органах государственной власти в Украине, возможного захвата государственной власти, которое проявилось в неправомерном воздействии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия", - сказали в пресс-службе.
Также, открыли уголовное производство по ч.3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.
Напомним, Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по третьему заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений.
Как сообщал УНН, директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.