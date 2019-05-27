У ДБР зареєстрували вже третю скаргу від Портнова на Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за третьою заявою екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов зі звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів. Про це повідомили у прес-службі ДБР, передає УНН.
"До центрального апарату бюро державних розслідувань надійшла третя (заява Портнова стосовно звинувачення у скоєнні злочинів Порошенком – ред.). Вона вже зареєстрована та стосується вчинення можливих корупційних злочинів, пов’язаних внаслідок придбання телеканалу "Прямий" щодо легалізації доходів, одержаних корупційним шляхом за попередньою змовою групою осіб за ч.2 ст.209 КК України", - сказали в прес-службі.
Також, сьогодні була отримана четверта заява від Портнова, однак відомості по ній у ЄРДР ще не внесені. У слідчих на це є 24 години.
Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.