Портнов приніс до ДБР уже 4 скаргу на Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка. Про це він повідомив 27 травня на власному Telegram-каналі, передає УНН.
"Сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенко - спробі узурпації ним судової влади", - написав Портнов та додав, що у нього є ще десятки підготовлених заяв.
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Як повідомляв УНН, директор Державного бюро розслідування Роман Труба звільнив керівника прес-служби ДБР через публікацію новини про подання Андрієм Портновим заяв про корупцію з боку п’ятого президента України Петра Порошенка.
Раніше, Портнов заявив, що усі активи екс-президента Порошенка повинні взяти під арешт