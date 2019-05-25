Портнов заявив, що усі активи екс-президента Порошенка повинні взяти під арешт

Для цього він ініціює відповідне звернення Державного бюро розслідувань України до суду в якості превентивного заходу з одній з розслідуваних кримінальних справ.

“Є другий кейс, ми його зареєстрували в Державному бюро розслідувань. З цього питання ми очікуємо протягом декількох тижнів клопотання до суду, ми будемо на цьому наполягати, тому що я заявник з цього питання. Моє клопотання буде про те, щоб ДБР внесло до суду клопотання про арешт всіх активів — це банківські рахунки, це всі акції, активи, облігації державної позики, в тому числі офшорні компанії, в тому числі оформлені на підставних людей”, — заявив колишній очільник АП.

Нагадуємо, Портнов подав до ДБР третю заяву щодо злочинів Порошенка.