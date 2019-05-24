Портнов подав до ДБР третю заяву щодо злочинів Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Екс-заступник голови Адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, подав третю заяву до Державного бюро розслідувань щодо відмивання коштів і несплату податків з боку п’ятого Президента України Петра Порошенка. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-канал Портнова.
"Зареєстрував в Державному бюро розслідувань третю заяву про відмивання коштів, легалізації незаконних доходів й несплату податків колишнім Президентом Порошенком, який в складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, що фіктивно належала колишньому члену Партії Регіонів Мекеєнко", - розповів Портнов.
Нагадаємо, екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, заявив, що завтра ранком подасть заяву до ДБР щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”.
Вчора, 23 травня, він передав обіцяну заяву до ДБР.