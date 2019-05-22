Портнов: завтра подаю заяву про відмивання коштів і несплату податків на "Кузні на Рибальському"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, заявив, що завтра ранком подасть заяву до ДБР щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”. Про це пише УНН із посиланням на Telegram канал Портнова.
“Фабула — Порошенко легалізував 300 млн доларів доходів через офшорні компанії, уклавши неіснуючу угоду за рахунок вкрадених в української армії коштів”, — зазначив він у повідомленні.
Він також повідомив, що: “В рамках цього розслідування ми будемо домагатися максимально швидкого рішення суду про арешт активів фігуранта в Україні і по всьому світу”.
Варто нагадати, що екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, що повернувся 19 травня в Україну після п’ятирічної відсутності, заявив напередодні, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочину.