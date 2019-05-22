Портнов: завтра подаю заяву про відмивання коштів і несплату податків на "Кузні на Рибальському"

КИЇВ. 22 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, заявив, що завтра ранком подасть заяву до ДБР щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”. Про це пише УНН із посиланням на Telegram канал Портнова.