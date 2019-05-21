Портнов: ми подали заяву до ДБР щодо Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п'ятирічної відсутності, заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram канал Портнова.
“Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин”, — йдеться у повідомленні.
“Вважаємо його причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади та перевищенні влади і службових повноважень”, — додається у повідомленні.
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Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня повернувся до України.