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Портнов: ми подали заяву до ДБР щодо Порошенка

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов, який 19 травня повернувся в Україну після п'ятирічної відсутності, заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram канал Портнова.

“Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин”, — йдеться у повідомленні.

“Вважаємо його причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади та перевищенні влади і службових повноважень”, — додається у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко відреагував на повернення Портнова

Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня повернувся до України.

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