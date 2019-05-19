Луценко відреагував на повернення Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на повернення в Україну колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрія Портнова, натякнувши, що доказів про скоєний ним злочин немає. Про це він написав у Facebook, відповідаючи на запитання виконавчого директора Українського інституту майбутнього (UIF) Віктора Андрусіва, передає УНН.
"Юрій Луценко, я правильно розумію, що Ви все ще на посаді генерального прокурора? І саме за Вашої бездіяльності сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?", - звернувся Андрусів до Генерального прокурора.
На що Луценко відповів у коментарях: "А у Вас є докази про скоєний ним злочин?"
Андрусів своєю чергою зазначив, що "нормально було б, щоб Портнова допитали навіть на основі наявної інформації щодо його причетності до законів 16 січня, які привели до ескалації і перших смертей".
Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов сьогодні повернувся до України.