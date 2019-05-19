Луценко отреагировал на возвращение Портнова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, намекнув, что доказательств о совершенном им преступлении нет. Об этом он написал в Facebook, отвечая на вопрос исполнительного директора Украинского института будущего (UIF) Виктора Андрусива, передает УНН.
"Юрий Луценко, я правильно понимаю, что Вы все еще в должности генерального прокурора? И именно при Вашем бездействии сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?", - обратился Андрусив к Генеральному прокурору.
На что Луценко ответил в комментариях: "А у Вас есть доказательства о совершенном им преступлении?"
Андрусив в свою очередь отметил, что "нормально было бы, чтобы Портнова допросили даже на основе имеющейся информации о его причастности к законам 16 января, которые привели к эскалации и первых смертям".
Напомним, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сегодня вернулся в Украину.