Топ-чиновник часів Януковича повернувся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повернувся до України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вітаю, дорога Україно. Все тільки починається!", - написав він.
В свою чергу, екс-міністр юстиції Олена Лукаш також розмістила у соцмережі допис з цитатою Портнова:
"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!", - йдеться у тексті публікації.
Зазначимо, у 2014 році Портнов виїхав з України. Певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.
Нагадаємо, раніше Портнов анонсував своє повернення в Україну.
Як повідомляв УНН, колишній заступник глави АП часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав позови проти МЗС, Генпрокуратури і посольства України в Канаді через накладені на нього санкції.