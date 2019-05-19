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Топ-чиновник часів Януковича повернувся в Україну

Топ-чиновник часів Януковича повернувся в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повернувся до України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

"Вітаю, дорога Україно. Все тільки починається!", - написав він.

В свою чергу, екс-міністр юстиції Олена Лукаш також розмістила у соцмережі допис з цитатою Портнова:

"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!", - йдеться у тексті публікації.

Зазначимо, у 2014 році Портнов виїхав з України. Певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.

Нагадаємо, раніше Портнов анонсував своє повернення в Україну.

Як повідомляв УНН, колишній заступник глави АП часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав позови проти МЗС, Генпрокуратури і посольства України в Канаді через накладені на нього санкції.

Українські Національні Новини

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