Топ-чиновник часів Януковича подав позови проти МЗС, ГПУ і посольства в Канаді

"Проти мене і команди, яку я маю честь очолювати, розгорнув юридичну війну Андрій Портнов. У понеділок у Печерському райсуді пройде перший суд за його позовами проти МЗС, Генпрокуратури, посольства України у Канаді і мене особисто", - повідомив Шевченко.

Він зазначив, що Канада залишається єдиною країною, яка зберігає санкції проти Портнова, якого підозрюють у причетності до злочинів за часів Януковича.

"Портнов оскаржив санкції у Верховному суді Канади – і програв. Тепер він хоче "відіграти" цю поразку в судах українських – набагато більше йому зрозумілих з часів, коли він будував судову піраміду для Януковича. Він намагається довести, що у його проблемах винні посольство, МЗС та ГПУ, які повідомили Канаді неправду про його злочини", - розповів Шевченко.

За його словами, Портнов намагається виставити себе політичною жертвою і зіпсувати партнерство між Україною та Канадою.

"Такого подарунка він не отримає. Ми, у посольстві, професійно і скрупульозно передаємо Канаді інформацію від українських правоохоронців. Наша юридична позиція тверда і відсторонена від приватних суджень. Це зрозумів канадський суд – розраховуємо на справедливе рішення і у Києві", - написав Шевченко.

Нагадаємо, у 2015 році з сайту МВС зник обліковий запис про розшук Портнова.