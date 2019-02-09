Топ-чиновник времен Януковича подал иски против МИД, ГПУ и посольства в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде из-за наложенных на него санкции. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Против меня и команды, которую я имею честь возглавлять, развернул юридическую войну Андрей Портнов. В понедельник в Печерском райсуде пройдет первый суд по его искам против МИД, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и меня лично", - сообщил Шевченко.
Он отметил, что Канада остается единственной страной, которая сохраняет санкции против Портнова, подозреваемого в причастности к преступлениям при Януковиче.
"Портнов обжаловал санкции в Верховном суде Канады - и проиграл. Теперь он хочет "отыграть" это поражение в судах украинских - гораздо больше ему понятных со времен, когда он строил судебную пирамиду для Януковича. Он пытается доказать, что в его проблемах виноваты посольство, МИД и ГПУ, которые сообщили Канаде ложь о его преступлениях", - рассказал Шевченко.
По его словам, Портнов пытается выставить себя политической жертвой и испортить партнерстве между Украиной и Канадой.
"Такого подарка он не получит. Мы, в посольстве, профессионально и скрупулезно передаем Канаде информацию от украинских правоохранителей. Наша юридическая позиция твердая и отстранена от частных суждений. Это понял канадский суд - рассчитываем на справедливое решение и в Киеве", - написал Шевченко.
Напомним, в 2015 году с сайта МВД исчез аккаунт о розыске Портнова.