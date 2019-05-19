Топ-чиновник времен Януковича вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Здравствуй, дорогая Украина. Все только начинается!", - написал он.
В свою очередь, экс-министр юстиции Елена Лукаш также разместила в соцсети сообщение с цитатой Портнова:
"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - говорится в тексте публикации.
Отметим, в 2014 году Портнов выехал из Украины. Некоторое время жил в России, а затем переехал в Вену.
Напомним, ранее Портнов анонсировал свое возвращение в Украину.
Как сообщал УНН, бывший заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде из-за наложенных на него санкций.