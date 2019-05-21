Портнов: мы подали заявление в ГБР касательно Порошенко

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - говорится в сообщении.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - добавляется в сообщении.

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Напомним, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину.