Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23265 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45172 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63199 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78195 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120326 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137296 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

Киев  •  УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сообщил 27 мая на собственном Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня мы обратились с четвертой заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - написал Портнов и добавил, что у него есть еще десятки подготовленных заявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Портнов подал в ГБР третье заявление о преступлениях Порошенко

Как сообщал УНН, директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее, Портнов заявил, что все активы экс-президента Порошенко должны взять под арест

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