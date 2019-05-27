В ГБР зарегистрировали уже третью жалобу от Портнова на Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по третьему заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"В центральный аппарат бюро государственных расследований поступило третье (заявление Портнова относительно обвинения в совершении преступлений Порошенко - ред.). Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц по ч.2 ст.209 УК Украины", - сказали в пресс-службе.
Также, сегодня была получено четвертоезаявление от Портнова, однако сведения по ней в ЕРДР еще не внесены. У следователей есть на это 24 часа.
Напомним, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко.