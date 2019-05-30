У ДБР зареєстрували четверту скаргу від Портнова на Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за четвертою заявою екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов зі звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів. Про це повідомили у прес-службі ДБР, передає УНН.
"Четверта заява (Портнова стосовно звинувачення у скоєнні злочинів Порошенком – ред.) зареєстрована щодо можливого вчинення посадовими особами, які займали або займають особливо важливі посади в органах державної влади в Україні, можливого захоплення державної влади, яке проявилося у неправомірному впливі на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя", - сказали в прес-службі.
Також, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.
Нагадаємо, Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за третьою заявою екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов зі звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
Як повідомляв УНН, директор Державного бюро розслідування Роман Труба звільнив керівника прес-служби ДБР через публікацію новини про подання Андрієм Портновим заяв про корупцію з боку п’ятого президента України Петра Порошенка.