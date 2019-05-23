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В ГБР допросят Портнова по делу против Порошенко

В ГБР допросят Портнова по делу против Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10888 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов будет допрошен Государственным бюро расследований в качестве свидетеля в производствах относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сказал журналистам в четверг директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Мы расследуем производства, в которых он (Портнов - ред.) является заявителем. Одно уголовное производство по поводу высшего руководства страны в связи с событиями, которые имели место в декабре 2018 года по поводу задержания моряков наших Российской Федерацией. По поводу принятия решения приведения военного положения. Это комплекс действий. Второе заявление, которое он сегодня подал - это заявление о совершении экономических преступлений бывшим президентом Украины", - сказал Труба.

"Он будет допрошен во время того или иного уголовного производства (в качестве свидетеля - ред.). На сегодняшний день еще не проходил допрос Портнова", - отметил он.

По его словам, то, когда именно состоится такой допрос, решает следователь и процессуальный руководитель. Если они сочтут, что его показания будут иметь доказательственное значение - это произойдет в обязательном порядке, отметил Труба.

"Сейчас он (Портнов - ред.) допрошен в других уголовных производствах - о событиях, которые имели место в 2013 и 2014 годах. Эти производства расследует ГПУ", - добавил директор ГБР.

Как сообщал УНН, Андрей Портнов недавно вернулся в Украину. Он подал в ГБР заявление о государственной измене совершенную Порошенко. Заявление зарегистрировали.

Впоследствии Портнов передал в ГБР еще одно заявление о преступлении, вероятно, совершенное Порошенко. В заявлении говорится об информации, которая касается предприятия "Кузница на Рыбацком".

Также напомним, что Портнов пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу расстрелов на Майдане. Впрочем, в ГПУ заявили, что он не предоставил никакой конкретной информации о якобы сокрытии сотрудниками прокуратуры массовых убийств на Майдане.

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