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Портнов заявив, що 3,5 години провів на допиті у ГПУ

Портнов заявив, що 3,5 години провів на допиті у ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов заявив, що сьогодні сам прибув на допит до Генеральної прокуратури України і пробув там 3,5 години. Про це Портнов написав на своєму каналі у Telegram, передає УНН.

"...сьогодні я сам раптово прибув туди (у ГПУ - ред.) на допит, де прекрасно провів 3,5 години", - написав Портнов.

За його словами, "на допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані".

Портнов висловив припущення, що "тепер у слідчих буде трохи більше роботи, - вони повинні слідчим шляхом перевірити зазначену інформацію, допитати своїх власних керівників і внести це все до реєстру досудових розслідувань".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова 27 травня об 11:00.

Як повідомляв УНН, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня повернувся до України.

Українські Національні Новини

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