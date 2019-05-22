Портнов заявив, що 3,5 години провів на допиті у ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов заявив, що сьогодні сам прибув на допит до Генеральної прокуратури України і пробув там 3,5 години. Про це Портнов написав на своєму каналі у Telegram, передає УНН.
"...сьогодні я сам раптово прибув туди (у ГПУ - ред.) на допит, де прекрасно провів 3,5 години", - написав Портнов.
За його словами, "на допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані".
Портнов висловив припущення, що "тепер у слідчих буде трохи більше роботи, - вони повинні слідчим шляхом перевірити зазначену інформацію, допитати своїх власних керівників і внести це все до реєстру досудових розслідувань".
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова 27 травня об 11:00.
Як повідомляв УНН, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня повернувся до України.