Портнов заявив, що 3,5 години провів на допиті у ГПУ

КИЇВ. 22 травня. УНН. Екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов заявив, що сьогодні сам прибув на допит до Генеральної прокуратури України і пробув там 3,5 години. Про це Портнов написав на своєму каналі у Telegram, передає УНН.