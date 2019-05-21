Генпрокуратура викликала на допит Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова. Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі кореспонденту УНН.
"Так, викликали у справі про злочини під час Майдану", - відповів Горбатюк на питання, чи викликали Андрія Портнова на допит до ГПУ.
Як зазначив Горбатюк, допит має відбутися 27 травня об 11:00.
Наразі, за словами Горбатюка, Портнова викликають у статусі свідка.
Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня повернувся до України.
Як повідомляв УНН, сьогодні екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов подав до Державного бюро розслідувань заяву зі звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів.