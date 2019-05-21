ДБР розпочало досудове розслідування стосовно Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов подав до Державного бюро розслідувань заяву зі звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів. Про це журналісту УНН розповіли в прес-службі ДБР.
"Зареєстрована (заява Портного стосовно звинувачення у скоєнні злочинів Порошенком – ред.) сьогодні, 21 травня. За ст. 109 КК України – це дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу, ст. 111 КК України (Державна зрада) та ст. 426-1 КК України про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", - сказали у прес-службі.
Нагадаємо, колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 19 травня повернувся до України.