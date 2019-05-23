У ДБР допитають Портнова у справі проти Порошенка

"Ми розслідуємо провадження, в яких він (Портнов - ред.) є заявником. Одне кримінальне провадження щодо вищого керівництва країни у зв’язку з подіями, які мали місце в грудні 2018 року з приводу затримання моряків наших Російською Федерацією. З приводу прийняття рішення приведення воєнного стану. Це комплекс дій. Друга заява, яку він сьогодні подав — це заява щодо вчинення економічних злочинів колишнім президентом України", - сказав Труба.

"Він буде допитаний під час одного чи іншого кримінального провадження (як свідок - ред.). На сьогоднішній день ще не відбувався допит Портнова", - зауважив він.

За його словами, те, коли саме відбудеться такий допит, вирішує слідчий і процесуальний керівник. Якщо вони вважатимуть, що його свідчення будуть мати доказове значення — це відбудеться в обов’язковому порядку, зазначив Труба.

"Наразі він (Портнов - ред.) допитаний в інших кримінальних провадженнях - щодо подій, які мали місце у 2013 і 2014 роках. Ці провадження розслідує ГПУ", - додав директор ДБР.

Як повідомляв УНН, Андрій Портнов нещодавно повернувся в Україну. Він подав до ДБР заяву про державну зраду вчинену Порошенком. Заяву зареєстрували.

Згодом Портнов передав до ДБР ще одну заяву про злочин, ймовірно, вчинений Порошенком. У заяві йдеться про інформацію, яка стосується підприємства "Кузня на Рибальському".

Також нагадаємо, що Портнов прийшов на допит до Генеральної прокуратури України у справі розстрілів на Майдані. Втім у ГПУ заявили, що він не надав жодної конкретної інформації про нібито приховування співробітниками прокуратури масових вбивств на Майдані.