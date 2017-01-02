В Дании задержали дочь подруги президента Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, за импичмент которой 9 декабря проголосовал парламент, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Власти Южной Кореи подозревают дочь Чхве Сун Силь в участии в событиях, которые привели к скандалу, повлекшему временную отставку Пак Кын Хе.
Напомним, что 9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, которая затем была временно отстранена от должности. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хван Ге Ан. Окончательно процесс отстранения главы государства от власти будет завершено после утверждения результатов голосования конституционным судом. По закону на этот процесс отводится до шести месяцев.