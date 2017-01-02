У Данії затримали дочку подруги президента Південної Кореї

Влада Південної Кореї підозрює дочку Чхве Сун Силь в участі в подіях, які привели до скандалу, що спричинило тимчасову відставку Пак Кин Хе.

Нагадаємо, що 9 грудня парламент проголосував за імпічмент Пак Кин Хе, яка потім була тимчасово відсторонена від посади. Виконуючим обов’язки президента став прем’єр-міністр Хван Ге Ан. Остаточно процес відсторонення глави держави від влади буде завершено після затвердження результатів голосування конституційним судом. За законом на цей процес відводиться до шести місяців.