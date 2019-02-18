У четырех человек из-под кожи вытащили паразитов длиной 17 см

"Из редких видов гельминтоза было зафиксировано 4 случая. Все они возникли в результате укусов комаров. По локализации - на височной области головы и верхних конечностях. Длина удаленных гельминтов достигала от 10 до 17 см", - говорится в сообщении.

Больные обращались за медицинской помощью с жалобами на наличие опухоли, боль, зуд и передвижения паразита под кожей.

В пресс-центре добавили, что всего за 2018 год с паразитарными заболеваниями было выявлено 2068 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 194,9 против 204,6 за предыдущий период при среднем по стране 235,7.

Ранее УНН сообщал, что из-за употребления продуктов питания, содержащих бактерии, вирусы, паразиты, токсины и химикаты, ежегодно умирает 420 тыс. человек.