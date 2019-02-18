У чотирьох людей з-під шкіри витягли паразитів завдовжки 17 см

"Із рідкісних видів гельмінтозу було зафіксовано 4 випадки. Усі вони виникли внаслідок укусів комарів. За локалізацією – на скроневій ділянці голови та верхніх кінцівках. Довжина видалених гельмінтів досягала від 10 до 17 см", - йдеться у повідомленні.

Хворі зверталися за медичною допомогою зі скаргами на наявність пухлини, біль, свербіж та пересування паразита під шкірою.

У прес-центрі додали, що загалом за 2018 рік з паразитарними захворюваннями було виявлено 2068 осіб. Показник захворюваності на 100 тис. населення складає 194,9 проти 204,6 за попередній період при середньому у країні 235,7.

Раніше УНН повідомляв, що через вживання продуктів харчування, що містять бактерії, віруси, паразити, токсини і хімікати, щорічно помирає 420 тис. людей.