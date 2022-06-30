В Черном море находятся три российских носителя ракет типа "Калибр" - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Черном море находится три носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”, - говорится в сообщении.
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28 июня в Черном море оккупанты держали в готовности до 16 крылатых ракет "Калибр".