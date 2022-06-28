У Чорному морі окупанти тримають в готовності до 16 крилатих ракет "Калібр"

Цитата

“У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває два російських кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу „Калібр“. Їх можливий одночасний сумарний залп становить до 16 ракет”, — сказав Мотузяник.

Деталі

За його словами, у північно-західній частині Чорного моря продовжує перебувати корабельне угрупування чорноморського флоту рф, яке блокує морські комунікації нашої держави та веде розвідку.

Доповнення

24 червня повідомлялося, що у Чорному морі ідентифіковано чотири кораблі рф. Їх можливий сумарний ракетний залп до 32 ракет.