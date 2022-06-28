В Черном море оккупанты держат в готовности до 16 крылатых ракет "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Российские оккупанты в Черном море имеют в готовности к применению до 16 крылатых ракет типа “Калибр”. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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“В готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря по состоянию на сейчас находится два русских корабля, несущих крылатые ракеты морского базирования типа „Калибр“. Их возможный одновременный суммарный залп составляет до 16 ракет”, — сказал Мотузяник.
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По его словам, в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группировка черноморского флота рф, которая блокирует морские коммуникации нашего государства и ведет разведку.
Дополнение
24 июня сообщалось, что в Черном море идентифицировано четыре корабля рф. Их возможный суммарный ракетный залп до 32 ракет.