У Чорному морі ідентифіковано чотири кораблі рф. Їх можливий сумарний ракетний залп до 32 ракет

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“Станом на ранок в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу „Калібр“. Можливий одночасний сумарний ракетний залп до 32 ракет”, — сказав Мотузяник.

Доповнення

23 червня повідомлялося, що в акваторії Чорного моря окупанти тримали у бойовій готовності п’ять кораблів-носіїв високоточної зброї, сумарний залп яких становив до 40 крилатих ракет.