У Чорному морі ідентифіковано чотири кораблі рф. Їх можливий сумарний ракетний залп до 32 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”. Можливий сумарний ракетний залп до 32 ракет. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.
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“Станом на ранок в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу „Калібр“. Можливий одночасний сумарний ракетний залп до 32 ракет”, — сказав Мотузяник.
Доповнення
23 червня повідомлялося, що в акваторії Чорного моря окупанти тримали у бойовій готовності п’ять кораблів-носіїв високоточної зброї, сумарний залп яких становив до 40 крилатих ракет.