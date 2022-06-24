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В Черном море идентифицированы четыре корабля рф. Их возможен суммарный ракетный залп до 32 ракет

Киев • УНН

 • 79662 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В акватории Черного моря идентифицированы четыре корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”. Возможен суммарный ракетный залп до 32 ракет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на утро в акватории Черного моря идентифицированы четыре корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа „Калибр“. Возможен одновременный суммарный ракетный залп до 32 ракет”, — сказал Мотузяник.

Дополнение

23 июня сообщалось, что в акватории Черного моря оккупанты держали в боевой готовности пять кораблей-носителей высокоточного оружия, суммарный залп которых составлял до 40 крылатых ракет.

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