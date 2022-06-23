У Чорному морі окупанти тримають кораблі-носії 40 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

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“В акваторії Чорного моря у готовності до завдання до ракетних ударів по об’єктах нашої території на даний час утримують п’ять носіїв високоточної зброї. Сумарний залп складає до сорока крилатих ракет морського базування”, – повідомив Громов.

Деталі

Він зазначив, що основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджуються на підтриманні сприятлового оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Доповнення

Минулої доби повідомляли, що у готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають російські військові кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр” із можливим сумарним залпом до 44 ракет.