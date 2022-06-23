В Черном море оккупанты держат корабли-носители 40 крылатых ракет – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В акватории Черного моря оккупанты держат в боевой готовности пять кораблей-носителей высокоточного оружия, суммарный залп которых составляет до 40 крылатых ракет. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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“В акватории Черного моря в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам нашей территории сейчас удерживают пять носителей высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 40 крылатых ракет морского базирования”, – сообщил Громов.
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Он отметил, что основные усилия корабельной группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Дополнение
Вчера сообщали, что в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся российские военные корабли, несущие крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр” с возможным суммарным залпом до 44 ракет.