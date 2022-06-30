У Чорному морі перебуває три російські носії ракет типу "Калібр" – Генштаб

Цитата

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

28 червня у Чорному морі окупанти тримали в готовності до 16 крилатих ракет "Калібр".