У Чорному морі перебуває три російські носії ракет типу "Калібр" – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Чорному морі перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
28 червня у Чорному морі окупанти тримали в готовності до 16 крилатих ракет "Калібр".