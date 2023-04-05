В Черном море на "вышках Бойка" почти год продолжается пожар, загрязняющий окружающую среду

Детали

Каждый день команда Национального природного парка "Тузловские лиманы" ведет мониторинг наличия живых дельфинов в прибрежной зоне Черного моря и наличия погибших животных.

"И вот наступает вечер и в Юго-Восточном направлении от песчаной пересыпи с башен нацпарка можно видеть зарево над Черным морем от горения буровых вышек, так называемых вышек Бойка, вероятно платформа Таврида и Независимость", - написал профессор в Facebook.

Они начали гореть еще во время активной фазы войны, в июне 2022 года, когда был оккупирован остров Змеиный. По словам Русева, сначала вышки горели ярко, со временем интенсивность снизилась.

"Уже почти 9 месяцев парниковые газы, которые задерживают инфракрасное излучение земной поверхности, что приводит к глобальному потеплению на планете, ежесекундно распространяются в атмосферу - двуокись углерода, метан, оксид азота. Но сегодня, несмотря на ужасные последствия от рашистов для людей и дикой природы, все мы делаем все для нашей победы", - отмечает профессор.

Дополнение

Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам. Тогда было зафиксировано три очага пожара. На снимках 22 июня - уже четыре. Поражение буровых платформ украинскими войсками глава Минобороны Алексей Резников не подтвердил, отметив, что "все понятно". При этом указал, что россияне использовали "вышки Бойко" в Черном море для защиты своих кораблей от украинских комплексов "Нептун", размещая на них станции РЭБ.

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