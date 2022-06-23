"Військові бази з ППО і радіолокаційна розвідка": стали відомі деталі удару по "вишках Бойка"

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Братчук заявив, що Збройні сили України офіційно не підтверджували дані щодо удару по цій цілі "тимчасового російського гарнізону". За словами Братчука, йдеться не саме про вишки, а про "відповідні платформи".

"Платформи були перетворені на такі собі військові бази, бо там була протиповітряна оборона, гарнізонний склад і, звичайно, радіолокаційна розвідка, що допомагало росіянам створити ворота для повноцінного блокування Одеського порту і контролю над північно-західною частиною акваторії Чорного моря", — повідомив він.

Братчук додав неофіційну інформацію, що там дещо горить, але закликав дочекатися офіційних даних.

Нагадаємо

Днями Збройні сили України завдали удару по бурових платформах у Чорному морі, які називають "вишками Бойка".

Російські окупанти захопили "вишки" 2014-го, коли анексували Крим. Після цього бурові платформи РФ використовувала військові бази для блокування Одеського порту та контролю над частиною Чорного моря.