"Военные базы с ПВО и радиолокационная разведка": стали известны детали удара по "вышкам Бойко"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Платформы были превращены в некие военные базы, потому что там была противовоздушная оборона, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка. Такие детали относительно ударов по "вышкам Бойко" в эфире телемарафона рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
Братчук заявил, что Вооруженные силы Украины официально не подтверждали данные по удару по этой цели "временного российского гарнизона". По словам Братчука, речь идет не именно о вышках, а о "соответствующих платформах".
"Платформы были превращены в такие военные базы, потому что там была противовоздушная оборона, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценной блокировки Одесского порта и контроля над северо-западной частью акватории Черного моря", — сообщил он.
Братчук добавил неофициальную информацию, что там что-то горит, но призвал дождаться официальных данных.
Напомним
На днях Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые называют "вышками Бойко".
Российские оккупанты захватили "вышки" в 2014-м, когда аннексировали Крым. После этого буровые платформы рф использовали военные базы для блокирования Одесского порта и контроля над частью Черного моря.